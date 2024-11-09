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«Локомотив» — «Факел»: прогноз Семёна Зигаева на игру 15-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Факел»: прогноз Семёна Зигаева на игру 15-го тура РПЛ
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» – «Факел».

Ставка: ТМ 3 за 1.49.

Железнодорожники продолжают гонку за лидерами — «Краснодаром» и «Зенитом». «Локомотив» не побеждал две встречи подряд, «Химкам» уступили 0:2, эта встреча стала удивлением для большинства футбольных болельщиков, один из лидеров внезапно уступил команде, находящейся в нижней части турнирной таблицы. После этого команда Михаила Галактионова встречалась с «Зенитом». Счёт открыл Андрей Мостовой, железнодорожники бросились в атаку и смогли сравнять счёт. Алексей Батраков снова отличился в чемпионате и вышел в лидеры бомбардирской гонки. Команды создали достаточное количество моментов, но реализовать свои шансы так и не смогли. Счёт 1:1, который оставляет команды при своих. После двух игр без побед «Локомотиву» необходимо было побеждать в последнем туре. В Москву приехал «Рубин» — команда, которая регулярно создаёт проблемы своим соперникам. В этот раз было так же. Команда Рашида Рахимова создала достаточное количество моментов, но забить смог только «Локомотив», Артём Тимофеев забил единственный мяч на 89-й минуте матча.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Факел» не уступает уже пять матчей, правда, победы удалось добиться только в одной из этих игр. Команда Дмитрия Пятибратова одолела грозненский «Ахмат» со счётом 3:2, мячами отметились Евгений Марков и дважды Алексей Каштанов. Против ЦСКА «Факел» играл неплохо и даже имел возможность увезти победу. С «Химками» сыграли 1:1, счёт открыл Александр Руденко, но Браими ещё в первом тайме смог счёт сравнять, ничейный результат не позволил «Факелу» выбраться из зоны стыковых матчей, надо набирать очки и дальше.

Увезти хотя бы ничью из Москвы будет непросто, но и «Локомотив» в последнее время не блещет результативностью. Воронежцы же часто играют «низовые» матчи, так было семь раз в последних 10 играх. У «Локо» похожая история, четыре тура подряд в их матчах не забивали больше двух. Тотал меньше 3», — приводит слова Зигаева «ВсеПроСпорт».

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