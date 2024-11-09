«Динамо» Мх — «Оренбург»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 9 ноября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Оренбург».

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.74.

«Динамо» продолжает чередовать ничейные результаты с поражениями. ЦСКА уступили обидно 0:1, при этом создали у ворот армейцев махачкалинцы не меньше, не хватило реализации. К тому же подвела глупая ошибка на своей половине поля, после которой Мусаев забил единственный гол в матче. После этого команда Хасанби Биджиева упустила победу над «Акроном», счёт открыл Гамид Агаларов, но удержать преимущество не получилось, Владимир Хубулов уже в добавленное ко второму тайму время принёс своей команде ничью. В последнем туре махачкалинцы гостили в Петербурге и провели вполне неплохой матч. Категорически не удались первые 15 минут, за которые «Зенит» забил дважды. После этого игра выровнялась, а на 61-й минуте «Динамо» даже смогло приблизиться к петербуржцам, свой мяч забил Сослан Кагерманов. До конца встречи моменты создавали обе команды, однако забить больше было не суждено. Минимальное поражение махачкалинцев.

«Оренбург» продолжает падать всё ниже и ниже. Команда Владимира Слишковича проиграла в четырех из последних пяти матчей. Единственная ничья случилась в игре с «Крыльями Советов». «Оренбург» уступал 0:2, но за 17 минут смог выправить положение дел и зацепиться за результативный балл. После этого всё стало только хуже. С «Рубином» вели в счёте, но удержать преимущество не смогли, в итоге — поражение — 1:2. С «Краснодаром» всё получилось еще прагматичнее, команда Мурада Мусаева забила 4 мяча и разгромно победила — 4:0. Сейчас оренбуржцы идут на последнем месте, отставание от зоны стыковых матчей 4 очка.

Махачкалинцы показывают приличную игру, часто просто не везёт с реализацией, у их соперников же, на данном этапе, похожая история, но есть моральный всплеск. Даже 0:4 в Краснодаре не были без моментов. «Динамо» с форой (0)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».