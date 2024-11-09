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«Ростов» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

«Ростов» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России
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Комментарии

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Химки» в 15-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Ростова» за 1.80.

«Ростов» дома сыграет против футбольного клуба «Химки». Команды — соседи по турнирной таблице. У «Ростова» 14 очков, у «Химок» — 12. Давненько «Ростов» не побеждал, уже два месяца в российском чемпионате. В Кубке России полтора месяца не побеждали, ну и вот наконец-то долгожданная победа — над «Спартаком» в Москве, и абсолютно заслуженная победа. «Ростов» очень грамотно, очень аккуратно сыграл в обороне и подловил «Спартак» на ошибке, реализовав пенальти.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды играли уже пару раз между собой в этом сезоне, играли в Кубке. И «Ростов» дома выиграл 3:1, 2:2 была ничья в Подмосковье, и там в серии пенальти «Химки» оказались сильнее. Поэтому команды хорошо друг друга знают. Другой вопрос, что мы знаем, как играет «Ростов», но не совсем понимаем, когда и в какой футбол играют «Химки». Артига разобрался вроде с тем набором футболистов, который сейчас у подмосковной команды имеется, но, кроме победы над «Локомотивом», похвастать «Химкам» за последние матчи, пожалуй, нечем.

«Ростов» сильнее. Думаю, «Ростов» дома постарается именно в матче с «Химками» прервать эту неудачную серию без побед в российском чемпионате. Мой прогноз — победа «Ростова» за 1.8», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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