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«Витязь» — «Сочи»: прогноз на матч 9 ноября

«Витязь» — «Сочи»: прогноз на матч 9 ноября
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КХЛ «Витязь» — «Сочи».

Ставка: обе забьют больше 1.5 гола за 1.75.

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«Богатыри» стараются изо всех сил, но часто им не хватает мастерства. В последних 10 встречах «Витязь» одержал четыре победы. Он обыграл «Локомотив» (2:1), «Металлург» (2:0), «Торпедо» (2:1) и минское «Динамо» (4:1). Как мы видим, Павел Десятков пытается научить команду лучше обороняться. Но последнее поражение от московского «Динамо» (3:4) говорит о том, что получается это далеко не всегда.

«Сочи» занимает последнее место в таблице Западной конференции. Плохи дела у «леопардов», и путей наверстать упущенное или улучшить форму на горизонте не видно. Изредка южане радуют невероятными победами, как в последней встрече со СКА (5:2). Это можно считать сенсацией. До знаменательной победы сочинцы проиграли четыре матча кряду – «Салавату Юлаеву» (2:3 Б), «Нефтехимику» (1:2), «Спартаку» (0:4 и 1:3).

Мы предлагаем поставить на «обе забросят больше 1.5 шайбы» за 1.75. Эта ставка играла в пяти последних очных встречах. Да и команды находятся в ужасном кризисе, но пытаются из него выбраться. Такие матчи обязаны получаться результативными. Хоть здесь «Витязь» и «Сочи» смогут отвести душу.

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