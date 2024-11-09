«Ростов» — «Химки»: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ 9 ноября

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Химки».

Ставка: победа «Ростова» и ТБ 1.5 за 2.10.

«В ближайшем туре российского чемпионата «Ростов» возвращается к себе после нескольких матчей, проведённых в Москве, и будет играть против «Химок».

«Ростов» очень достойно смотрелся во встрече чемпионата с «Динамо», в рамках которой команды сыграли вничью — 1:1, и в Кубковой встрече со «Спартаком», которая тоже проходила на чужом поле, — «Ростов» вовсе сумел добиться победы со счётом 1:0.

Что важно отметить по этим встречам? Во-первых, ростовчане возвращаются к своему футболу. Очень внимательно действуют без мяча. Разбирают индивидуально каждого из соперников и очень внимательно следуют за ним на протяжении всей встречи. Ну и самое главное: общекомандные взаимодействия и в атаке у «Ростова» тоже проходят. Получается забивать голы в ворота таких статусных московских команд, как «Динамо» и «Спартак».

Поэтому есть ощущение, что «Ростов», набравший вновь хороший ход и демонстрирующий приличную форму, может добиться победы в домашнем матче с «Химками», которые продолжают оставаться одной из самых загадочных команд нашего чемпионата.

Дело в том, что «Химки» могут обыграть «Локомотив», но если посмотреть на их результаты и содержание матчей вокруг этой победы, то вопросов будет, пожалуй, больше, чем ответов. С одной стороны, может быть ярчайшая игра в атаке, как это было с «Динамо», но при этом поражение со счётом 3:4. Поэтому «Ростов» сейчас мне представляется всё-таки более сбалансированной командой, которая будет играть на своём поле. И здесь, я предполагаю, «Ростов» добьётся победы, а в этом матче будет забито минимум два мяча», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».