«Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз на матч в Ярославле

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КХЛ «Локомотив» — «Ак Барс».

Ставка: «Локомотив» победит за 2.00.

Железнодорожники показывают невероятный хоккей. Они возглавляют таблицу Западной конференции с отрывом в 11 очков от ближайшего преследователя. Причём ярославцы точно не собираются сбавлять ход. Да, забивают они не так много, но пропускают меньше всех в КХЛ. «Локомотив» подходит к игре с серией из девяти побед.

«Ак Барс» занимает третью строчку в таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Трактора» на пять очков. Заметно, как казанцы заиграли. Как будто с новыми силами. Они победили в пяти из шести последних встреч. Обыграли подопечные Анвара Гатиятулина «Адмирал» (2:0 и 4:2), «Металлург» (4:1), «Барыс» (2:1 Б) и «Нефтехимик» (4:1).

1 ноября команды уже играли между собой. «Локомотив» выиграл у «Ак Барса» на выезде – 3:2 Б. Дома железнодорожникам будет проще повторить успех. Поставим на победу ярославского клуба в основное время за 2.00. Казанцы хоть и побеждали в последних матчах, но слабых соперников.