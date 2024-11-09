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«Торпедо» — «Салават Юлаев»: прогноз «Чемпионата»

«Торпедо» — «Салават Юлаев»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КХЛ «Торпедо» — «Салават Юлаев».

Ставка: «Салават» не проиграет за 1.65.

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Нижегородцы пребывают в плохом состоянии. Они очень много проигрывают. Только в последних 10 матчах автозаводцы потерпели семь поражений. Четырёхматчевую безвыигрышную серию «Торпедо» прервало недавней победой над московским «Динамо» (5:4 Б), но затем уступило «Локомотиву» (1:2 Б). Непростые игры.

«Салават Юлаев» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Трактора» на семь очков. Уфимцы способны удивлять, но также и разочаровывают. После двух побед подряд во встречах со СКА (4:2) и «Сибирью» (3:2 Б) «зелёные» проиграли минчанам (2:3 Б).

Матч будет очень тяжёлым, как и прошлые очные встречи этих команд. Однако «Салават Юлаев» выглядит немножко, но интереснее и стабильнее. Поставим, что уфимцы не проиграют, за 1.65.

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