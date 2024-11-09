«Динамо» — «Пари НН»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Москве

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-лиги «Динамо» — «Пари НН».

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Динамо» и «Пари НН» проведут матч в рамках 15-го тура РПЛ. Тут стоит сказать несколько слов про нижегородцев. После прихода Гончаренко команда начала набирать очки, появился какой-то рисунок, структура игры. И, естественно, появляется уверенность у «Пари НН».

«Динамо» — это команда, которая очень много забивает и много пропускает. Поэтому здесь, недолго думая, я рассматриваю ставку «обе забьют» с коэффициентом 1.83. Я считаю, это неплохой и беспроигрышный вариант», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».