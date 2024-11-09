«Динамо» — «Пари НН»: ставка Игоря Семшова на встречу РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Пари НН».

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Московское «Динамо» в прошлом туре не смогло победить «Ростов» (1:1), а 5 ноября уступило «Локомотиву» (1:2) в Кубке России. Но несмотря на это, команда находится в хорошей форме. В последних пяти матчах было одержано три победы. Бело-голубые уверенно идут на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

Футболисты «Пари НН» идут на девятом месте и в последних пяти матчах победили в двух и ещё две встречи сыграли вничью.

У «Динамо» травмированы защитники Фернандес и Майсторович. На днях стало известно, что из-за повреждения колена выбыл основной вратарь команды Лунёв. Нижегородцам в матче не смогут помочь Майга, Марадишвили, а также Карапузов.

Исходя из того, что у «Динамо» много хороших исполнителей в атаке, но есть проблемы с обороной, поставим на то, что в московском матче обе команды забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».