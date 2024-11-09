«Реал» Мадрид — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Осасуна».

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 1.92.

«У «Реала» сейчас не лучший период: поражение в «эль класико», скандал с «Золотым мячом», перенос матча с «Валенсией» и затем поражение дома от «Милана». В не лучшем положении сейчас находится команда Анчелотти, есть ещё и травмы важных игроков: Тчуамени, Куртуа. Мбаппе никак не может освоиться в «Реале», мол, ему не нравится играть центрального форварда.

В общем, матч с «Осасуной» — это шанс для «Реала» снова почувствовать уверенность. Играют дома, но соперник максимально упрямый, максимально вязкий. «Осасуна» победила в последних двух матчах, причём победы были сухими, а такого уже давно не было с памплонской командой.

«Реалу» надо держать максимальную концентрацию, а не так, как это было в игре с «Миланом». Мадридцы должны выиграть, причём убедительно. Я посмотрел последние матчи между этими командами. Да, там была и победа «Реала» со счётом 4:0, хотя были и сложные матчи, когда пришлось мучиться с «Осасуной».

В качестве основного прогноза вижу тут победу «Реала» с форой (-2). Также можно рассмотреть ещё и тотал матча 3-4 гола. Если «Осасуна» упрётся и навяжет какую-то контригру, то может и забить, поэтому счёт 2:1 вполне может быть, но скорее 3:1, или даже 3:0, или 4:0», — приводит слова Генича «РБ Спорт».