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«Реал» Мадрид — «Осасуна»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

«Реал» Мадрид — «Осасуна»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Осасуна».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.60.

«В матче «Реала» и «Осасуны» явным фаворитом выглядит мадридский клуб. В прошлом туре «Реал» должен был сыграть против «Валенсии», но матч не состоялся из-за последствий мощных ливней, которые прошли в этом регионе. Поэтому в последний раз «Реал» играл в Ла Лиге против «Барселоны» (0:4) в конце октября. В шести последних матчах, включая Лигу чемпионов, у команды Карло Анчелотти три победы и три поражения.

Испания — Примера . 13-й тур
09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Осасуна» неожиданно для многих в этом сезоне идёт на пятом месте чемпионата Испании, в 12 турах набрав 21 очко. В последних пяти матчах у этой команды три победы, одна ничья и одно поражение.

В личных встречах «Реал» не проигрывает своему будущему сопернику с 2011 года. Большая часть матчей завершалась победой «Королевского клуба».

Несмотря на то что в матче будут отсутствовать Куртуа и Карвахаль, «Реал» по составу заметно превосходит «Осасуну», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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