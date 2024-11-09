«Реал» Мадрид — «Осасуна»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Осасуна».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.60.

«В матче «Реала» и «Осасуны» явным фаворитом выглядит мадридский клуб. В прошлом туре «Реал» должен был сыграть против «Валенсии», но матч не состоялся из-за последствий мощных ливней, которые прошли в этом регионе. Поэтому в последний раз «Реал» играл в Ла Лиге против «Барселоны» (0:4) в конце октября. В шести последних матчах, включая Лигу чемпионов, у команды Карло Анчелотти три победы и три поражения.

«Осасуна» неожиданно для многих в этом сезоне идёт на пятом месте чемпионата Испании, в 12 турах набрав 21 очко. В последних пяти матчах у этой команды три победы, одна ничья и одно поражение.

В личных встречах «Реал» не проигрывает своему будущему сопернику с 2011 года. Большая часть матчей завершалась победой «Королевского клуба».

Несмотря на то что в матче будут отсутствовать Куртуа и Карвахаль, «Реал» по составу заметно превосходит «Осасуну», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».