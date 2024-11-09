«Реал» — «Осасуна»: ставка Александра Мостового на игру Примеры 9 ноября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Осасуна».

Ставка: победа «Реала» 2:0 за 5.60.

«Реал» Мадрид и «Осасуна» сыграют друг с другом в 13-м туре чемпионата Испании. По вывеске кажется, что исход тут очевиден. Но если учитывать нынешнюю форму соперников, я уже не настолько сильно уверен в успехе мадридцев.

«Реал» провалил две последние игры. Сперва он был «уничтожен» «Барселоной» во втором тайме «эль класико» — пропустил четыре мяча и ничем, кроме офсайдов Мбаппе, ответить не смог. После этого у подопечных Анчелотти ещё и были полторы недели на подготовку к матчу с «Миланом» в ЛЧ, так как в прошлом туре Ла Лиги их игру перенесли из-за погодных условий.

Однако столько времени на подготовку совершенно не помогли «Реалу», он как будто больше расслабился. Нельзя сказать, что миланцы тоже сейчас находятся в какой-то прекрасной форме. Но в очной встрече итальянцы выглядели лучше. Обе команды совершали много ошибок, но «Милану» удалось больше забить — 1:3 в итоге. Почти никто не предсказывал такой результат.

Серия проигрышей могла состоять и из трёх матчей. Ведь в 3-м туре ЛЧ с «Боруссией» Дортмунд у «Реала» тоже всё шло к поражению, после первого тайма он «летел» 0:2, но тренер немцев Шахин решил играть на удержание счёта, поменял состав. В итоге «Реал» забрал победу, хотя не настолько её заслужил. Впрочем, в Ла Лиге поражений у него мало, как и ничьих. В таблице он всё ещё идёт вторым, правда, отставая от «Барсы» уже на девять очков, имея игру в запасе.

А вот «Осасуна» снова проводит хороший сезон. В таблице она уже поднялась на пятое место с 21 очком. «Вильярреал» с позиции выше имеет столько же очков. Так что «красные» вполне и за топ-4 могут побороться. Сейчас они ещё идут на небольшой серии побед во всех турнирах. Сперва в Ла Лиге «Осасуна» дважды одолела «Реал Сосьедад» (2:0) и «Вальядолид» (1:0), после чего переиграла и «Чиклану» в Кубке Испании (5:0).

Я тут жду тяжёлой игры для «Реала». Клуб явно испытывает много проблем, в том числе обороне. Мбаппе не лучшим образом отыгрывает в защите, у Винисиуса есть схожие проблемы. «Осасуна» же хорошо организована, она часто выигрывает. Но я всё равно не верю, что настолько низко опустятся мадридцы.

Так что в этом матче поставлю на счёт 2:0 с коэффициентом 5.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».