«Ювентус» — «Торино»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Торино».

Ставка: победа «Ювентуса» 2:1 за 8.00.

«В 12-м туре Серии А состоится туринское дерби — «Ювентус» против «Торино». В начале сезона обе команды выступали уверенно и шли в верхней части таблицы. Сейчас же они испытывают определённые проблемы. Хотя у гостей ситуация хуже.

Пару неплохих матчей на старте розыгрыша Серии А провёл «Торино». Некоторым казалось, что клуб способен на то, чтобы закрепиться в топ-5. Но я так не думал — на дистанции тяжело пришлось ему, стало ясно, что это было просто стечение обстоятельств и удача. Сейчас в большинстве встреч «скакуны» проигрывают. У них всего одна победа в семи матчах — 1:0 над «Комо», борющимся за выживание сейчас. С 14 очками «Торино» уже опустился на 10-е место. Не думаю, что ему удастся вернуться в еврокубковую зону, по крайне мере — в ближайшее время.

«Ювентус» тоже уверенно стартовал в этом сезоне, часто выигрывал и почти не пропускал. Но сейчас клуб зачастил с ничьими. В этом розыгрыше Серии А он всё ещё ни разу не проиграл, однако поделил очки семь раз, а выиграл — пять. До недавнего времени ещё и статистика пропущенных мячей была отличная у подопечных Мотты, но всё изменилось после результативной ничьей с «Интером» (4:4). В таблице Серии А «Юве» чуть отстал от лидеров — он идёт шестым с 21 очком.

Помимо Серии А, туринцы ещё и представляют Италию в Лиге чемпионов. Там они как раз уже успели один раз проиграть — 0:1 от «Штутгарта». А на неделе «Юве» ещё и «Лилль» не смог победить — 1:1. В общей таблице еврокубка клуб теперь идёт не так высоко, но туров ещё осталось столько же.

В общем, обе команды имеют игровые проблемы. Но у «Торино» их явно больше. «Ювентус» всё равно очень мало проигрывает. А большое количество ничьих сейчас его только лучше мотивирует на успех в этом дерби.

Поставлю на счёт 2:1 с коэффициентом 8.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».