«Сент-Луис» — «Вашингтон»: прогноз на матч 10 ноября

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Сент-Луис» — «Вашингтон».

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.35.

Выступление «Сент-Луиса» в нынешнем сезоне НХЛ — это качели. Команда выиграла семь встреч и ровно столько же уступила. Вот только все поражения она потерпела в основное время. «Блюз» одержали только две победы в последних шести матчах.

За «Вашингтон» радуется душа. Команда показывает отличный хоккей, игроки классно взаимодействуют. В последних 10 матчах «столичные» потерпели всего три поражения. Они уступили «Тампа-Бэй» (0:3), «Каролине» (2:4) и «Питтсбургу» (2:4).

Заметно, как подопечные Спенсера Карбери прибавили в результативности. На этом отрезке «Вашингтон» побеждал «Нью-Джерси» (6:5 ОТ), «Филадельфию» (4:1 и 6:3), «Рейнджерс» (5:3), «Монреаль» (6:3), «Коламбус» (7:2) и «Нэшвилл» (3:2). Удалось это сделать во многом благодаря сыгранности в первой тройке нападающих. Овечкин, Строум и Протас стали классными напарниками.

Белорус набрал 12 (5+7) очков, россиянин — 16 (8+8), а канадец — 19 (4+15). Благодаря такому классному взаимодействию Овечкину удаётся играть так, будто он вообще не стареет. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, ему остаётся забросить 34 шайбы. Такими темпами это можно сделать в текущем регулярном чемпионате.

В минувшей встрече с «Питтсбургом» прервалась результативная пятиматчевая серия Александра, за время которой он забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач. По ходу матча с «Пингвинз» у Овечкина просто не шла игра, ничего не получалось. Это даже вызвало бурную эмоцию у россиянина. После одной из смен камера запечатлела, как нападающий выругался сам на себя.

Видно, что Овечкин тратит очень много усилий для достижения результата. Он старается и нервничает, если не получается. Поэтому в предстоящей встрече с «Сент-Луисом» Александр выложится на все 100%. Поставим на победу «Вашингтона» за 2.35. В этом сезоне «столичные» ещё не проигрывали два матча подряд.