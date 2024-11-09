«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: прогноз на матч 10 ноября

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на игру плей-офф МЛС «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.80.

На удивление многих, «Интер Майами» оказалось недостаточно двух матчей, чтобы выйти в следующий раунд плей-офф МЛС. Напомним, «цапли» выиграли первую встречу серии со счётом 2:1. Авторами голов стали Суарес и Альба.

Было понятно сразу, что «Атланта» — это непростой соперник. Особенно для подопечных Херардо Мартино. «Пятиполосные» нашли в себе силы и во второй встрече обыграли «цапель» — 2:1. Причём победа стала волевой. Подопечные Роба Валентино пропустили в первом тайме, но во втором забили дважды.

Уступив «Атланте», подопечные Херардо Мартино прервали свою 10-матчевую беспроигрышную серию. Последний раз они уступили во встрече Кубка лиг «Коламбус Крю». Сложно поверить, что «пятиполосные» смогут остановить «Интер Майами» и выбить его из плей-офф.

«Цапли» завершили регулярный чемпионат в роли не просто победителей, но и рекордсменов. Они набрали 74 очка в 34 встречах. Причиной такого громкого успеха стали Лионель Месси и Луис Суарес. Оба в регулярке забили по 20 мячей.

Обращаем внимание, что очные встречи между этими командами всегда получаются невероятными. «Атланта», без доли сомнений, один из самых неудобных соперников для «Интер Майами». «Пятиполосные» побеждали «цапель» в трёх из пяти последних очных матчей, а один завершился вничью.

Мы не будем ставить на победителя. Несмотря на превосходство подопечных Херардо Мартино, у «Атланты» есть шансы совершить сенсацию. А вот ставка, что «обе забьют» и тотал будет больше 2.5 мяча за 1.80, выглядит предпочтительнее. Она играла во всех пяти последних очных встречах.