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Назван фаворит дерби «Челси» — «Арсенал»

Назван фаворит дерби «Челси» — «Арсенал»
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В воскресенье, 10 ноября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится центральный матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Арсенал». Стартовый свисток лондонского дерби запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение подопечным Микеля Артеты. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 3.02, что приблизительно равно 32% вероятности. Победа «Арсенала» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50 — 40% вероятности.

На ничью можно поставить за 3.50 (28%).

Вместе с тем аналитики считают, что лондонское дерби получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.78.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64. Наиболее же вероятным представляется ничейный счёт 1:1, коэффициент — 6.10.

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