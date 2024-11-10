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«Челси» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата»

«Челси» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру АПЛ «Челси» — «Арсенал».

Ставка: «Челси» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.25.

«Челси» попытается отомстить лондонскому «Арсеналу» за сокрушительное апрельское поражение со счётом 0:5. И мстить он будет после крупнейшей победы в истории Лиги конференций. Буквально на буднях «аристократы» принимали армянский «Ноа» на «Стэмфорд Бридж» и забили восемь безответных мячей.

Подопечные Энцо Марески ранее сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), который оживился после увольнения Эрика тен Хага. А ещё раньше были победы над неуступчивым «Ньюкаслом» (2:1), «Панатинаикосом» (4:1) Юрия Лодыгина и довольно яркие – над «Брайтоном» (4:2) и «Гентом» (4:2).

В Лиге конференций «Челси» находится среди лидеров, набрав за три тура все девять возможных очков. В чемпионате Англии положение не столь уверенное, но не менее перспективное. Перед 11-м туром команда находилась в группе претендентов на Лигу чемпионов. Отставание от топ-3 — одно очко.

И здесь на сцену выходит «Арсенал», который тоже находится в этой группе. А ведь ещё недавно «канониры» спорили за лидерство с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Теперь же отставание от убежавших вперёд ливерпульцев составляет семь очков, так что больше оступаться нельзя.

Вообще, у подопечных Микеля Артеты в последнее время результаты хромают. Например, два последних выезда — к «Ньюкаслу» на «Сент-Джеймс Парк» и «Интеру» на «Сан-Сиро» — они проиграли с одинаковым счётом 0:1. Также не стоит забывать о ничейном результате с «Ливерпулем» (2:2), который временно выбросил команду из чемпионской гонки. Хотя всё же главный бич — неуверенные выезды.

Учитывая турнирное положение, последние результаты и статус дерби, соперники почти наверняка проведут осторожно-напряжённую игру. Чересчур много голов ждать не стоит. Однако хозяева на фоне проблемных гостей отнюдь не выглядят андердогами и вполне могут наиграть на очки. Можно было бы подумать над лобовой ничьей, но мы будем ждать 1Х через тотал меньше.

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