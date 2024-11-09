«Брайтон» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 2.36.

«Брайтон» и «Манчестер Сити» сойдутся в очном матче в рамках 11-го тура АПЛ. «Горожанам» сейчас отступать уже некуда, они идут на небольшой серии проигрышей. Не думаю, что хозяевам поля тут есть смысл рассчитывать на что-то.

В трёх матчах кряду проигрывала команда Гвардиолы. Плюсом для неё является тот факт, что происходило это в разных турнирах. Критическая ситуация сложилась только в Кубке лиги — там «Сити» вылетел от «Тоттенхэма» (1:2). После этого он также потерпел неудачу с «Борнмутом» в АПЛ (1:2) и со «Спортингом» в Лиге чемпионов (1:4). Наверное, больше всего вопросов возникает к матчу в еврокубке — там «горожане» играли почти боевым составом. В других встречах они не так стремились к победе.

В других матчах до этой серии у «Ман Сити» проблем почти не возникало. Клуб всё ещё имеет очень высокий уровень. Более того, это на самом деле частое явление для «горожан». Ближе ко второй четверти сезона они начинают «буксовать». Но после начала второй половины команда разгоняется, начинает стабильно выигрывать. Так что за подопечных Гвардиолы я бы не переживал.

«Брайтон» тоже выступает достаточно нестабильно. Только, в отличие от «Ман Сити», «чайки» так почти весь сезон проводят. До недавнего времени у них было мало поражений, только череда ничьих и побед. Но в последних встречах подопечные Хюрцелера дважды уступили, причём одной и той же команде — «Ливерпулю», 2:3 в Кубке лиги и 1:2 в АПЛ.

Несмотря на частые неудачи, позиции в таблице Премьер-лиги у них не сильно ухудшились. Как я говорил, «Сити» так и вовсе только один раз проиграл недавно в турнире — с 23 очками он всё ещё идёт высоко, на втором месте. Отставание от «Ливерпуля» насчитывает два очка. «Брайтон» тоже чуть опустился в турнире — он теперь идёт на восьмой строчке, имея не такой большой разрыв с вышестоящими соперниками.

Я верю в «Манчестер Сити». Клуб не может себе сейчас даже ничью позволить. Да и «Брайтон» пока ещё привыкает к новому составу и тренеру. Но определённый отпор «чайки» тут способны дать, я считаю», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».