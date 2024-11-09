«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.70.

«Ливерпуль» и «Астон Вилла» проведут матч в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Очень интересная игра, две действительно сильные команды АПЛ. И ещё за неделю до игры это была бы встреча двух лидеров Лиги чемпионов. Но пару дней назад ситуация поменялась.

«Астон Вилла» достаточно сенсационно проиграла «Брюгге» в 4-м туре еврокубка — 0:1. Да, арбитр встречи поставил очень спорный пенальти из-за якобы ошибки защитника англичан. С другой стороны, забей «Вилла» несколько голов, ей бы был не страшен этот пенальти. Однако «львы» оказались довольно «беззубыми» в этой встрече.

И явно на форме «Астон Виллы» сказывается тяжёлый график. Всё-таки это не топ-клуб, пусть и часто он добивается успехов, навязывает борьбу лидерам и идёт высоко в турнирах. Но игры каждые три-четыре дня вымотали подопечных Эмери. Сейчас они идут на мини-серии поражений — до этого ещё в Кубке лиги проиграли «Кристал Пэлас» (1:2) и «Тоттенхэму» в АПЛ (1:4).

До этих неудач «Вилла» часто играла вничью. Теперь её позиция в Премьер-лиге не такая высокая — шестая строчка. Впрочем, вышестоящие команды имеют минимальный отрыв от клуба. А вот «Ливерпуль» сейчас лидирует в таблице. Недавно он сыграл вничью с одним из главных конкурентов в борьбе за первое место — с «Арсеналом». Они не выявили победителя в тяжёлом матче (2:2). Но команде Слота повезло, что и «Ман Сити» проиграл недавно, так что она вернулась на первое место.

И вот как раз по «Ливерпулю» видно, что он готов к тяжёлому графику. Состав у клуба большой, скамейка глубокая. Так что «красным» пока удаётся «жонглировать» разными турнирами и добиваться в них успехов. В той же ЛЧ «Ливерпуль» сейчас является единственной командой, которая смогла победить во всех четырёх турах.

Я тут верю в успех «красных». Они набрали ход, почти безупречно выступают. Даже когда клуб пропускает пару голов, он отвечает двойным количеством. А вот «Вилле» на дистанции приходится тяжело. Сомневаюсь, что она тут покажет сильный футбол», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».