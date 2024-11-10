Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Акрон» в чемпионате России

10 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Акрон». Начало игры — в 15:15 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу московского «Спартака» можно с коэффициентом 1.34, это примерно 74% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1340 рублей.

Успех тольяттинцев оценён в 9.30 (10%). Ставки на ничью принимаются за 5.80 (16%).

Аналитики считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Акрон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.