Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Акрон» в чемпионате России

Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Акрон» в чемпионате России
Комментарии

10 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Акрон». Начало игры — в 15:15 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу московского «Спартака» можно с коэффициентом 1.34, это примерно 74% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1340 рублей.

Успех тольяттинцев оценён в 9.30 (10%). Ставки на ничью принимаются за 5.80 (16%).

Аналитики считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Акрон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android