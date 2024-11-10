«Спартак» — «Акрон»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру РПЛ «Спартак» — «Акрон».

Ставка: «Спартак» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.92.

Уровень исполнительского мастерства у футболистов «Спартака» значительно выше, чем у «Акрона». Хотя новичок РПЛ держится здорово. Тольяттинцы закрепились в середине турнирной таблицы первенства. Во многом благодаря нестабильности и проблемам других команд.

Практически все очки подопечные Заура Тедеева набрали в матчах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы РПЛ командами. Во встречах с сильными соперниками у тольяттинцев возникают большие проблемы. Они уступили «Локомотиву» (2:3), «Динамо» (0:2), ЦСКА (0:4), «Краснодару» (2:5) и «Зениту» (0:5).

Заслуживает уважения философия Тедеева. Он не собирается отказываться от открытого зрелищного футбола, несмотря на большое количество пропущенных мячей во встречах с фаворитами. Хорошее подспорье Тедееву составляет Артём Дзюба. Лучший бомбардир в истории РПЛ делится опытом с молодёжью и радует результативностью. В шести матчах в первенстве он забил два мяча и отдал три голевые передачи.

На встречу со «Спартаком» у Дзюбы наверняка будет особый настрой. Не исключено, что сработает правило бывших. И всё же «народная команда» видится явным фаворитом. Поставить на её победу и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.

Вполне возможно, «Акрон» сумеет забить гол или даже два. Однако он может пропустить пять или даже больше мячей. Защитники «Акрона» не готовы к тем скоростям, которые предлагают нападающие располагающихся в верхней части турнирной таблицы РПЛ команд.