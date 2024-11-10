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«Ахмат» — «Зенит»: эксперты оценили шансы команд

«Ахмат» — «Зенит»: эксперты оценили шансы команд
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10 ноября на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Зенит». Начало игры — в 17:30 мск.

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Букмекеры считают явными фаворитами подопечных Сергея Семака: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.52. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1520 рублей.

Успех грозненцев оценён в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Аналитики считают, что матч чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12.

Если забьют футболисты «Ахмата», сыграет коэффициент 1.67. Гол в исполнении «Зенита» доступен с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

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