«Ахмат» — «Зенит»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу РПЛ «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: «Зенит» победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.85.

На этой неделе команды встречались в Санкт-Петербурге в Кубке России. «Зенит» одержал разгромную победу со счётом 3:0. Сине-бело-голубые могли забить и больше. Они наиграли на пять, а то и на шесть голов, в то время как грозненцы не создали ни одного по-настоящему опасного момента.

Грозненцы уступили в пяти из семи последних матчей в РПЛ. Очки они набрали во встречах с испытывающими не менее серьёзные проблемы клубами — вничью сыграли с «Крыльями Советов» (1:1), победили «Ростов» (3:2). Несмотря на старания Гиорги Шелии, в этих семи матчах «Ахмат» пропустил целых 17 мячей.

Тем не менее Сергей Семак не ждёт, что выезд в Грозный получится лёгким. Он отметил, что практически все матчи на «Ахмат-Арене» за редким исключением складываются для его команды тяжело. Тренер «Зенита» считает, что между недавней встречей в Кубке и предстоящей игрой не будет ничего общего.

Оно и к лучшему. Правильнее подготовиться к худшему, чем недооценить соперника и сенсационно проиграть. Терять очки петербуржцам противопоказано. Отставание от «Краснодара» составляет три очка.

В последних четырёх встречах в чемпионате России сине-бело-голубые победили «Оренбург» (1:0), «Акрон» (5:0) и махачкалинское «Динамо» (2:1), а также сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1). Настораживают перебои петербуржцев с результативностью.

Заключить пари на то, что «Зенит» обыграет «Ахмат» и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. В каком бы плохом тонусе ни пребывали грозненцы, они являются неудобными соперниками для сине-бело-голубых. Слова Сергея Семака касательно сложности игры не лишены смысла.