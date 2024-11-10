Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Краснодара» выиграть 12-й матч подряд в чемпионате России

Названы шансы «Краснодара» выиграть 12-й матч подряд в чемпионате России
Аудио-версия:
Комментарии

10 ноября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Краснодар». Начало игры — в 19:45 мск.

Материалы по теме
«Спартак» — «Акрон». Станкович аннулирует старания Дзюбы
«Спартак» — «Акрон». Станкович аннулирует старания Дзюбы

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, одержав 11 побед в турнире подряд.

Букмекеры считают явным фаворитом подопечных Мурада Мусаева: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.86, это примерно 53% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1860 рублей.

Успех казанцев оценён в 4.60 (21%). Ставки на ничью принимаются за 3.87 (26%).

Аналитики считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Материалы по теме
«Ахмат» — «Зенит». Семак готовится к худшему
«Ахмат» — «Зенит». Семак готовится к худшему
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android