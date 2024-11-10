Названы шансы «Краснодара» выиграть 12-й матч подряд в чемпионате России

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10 ноября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Краснодар». Начало игры — в 19:45 мск.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, одержав 11 побед в турнире подряд.

Букмекеры считают явным фаворитом подопечных Мурада Мусаева: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.86, это примерно 53% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1860 рублей.

Успех казанцев оценён в 4.60 (21%). Ставки на ничью принимаются за 3.87 (26%).

Аналитики считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.