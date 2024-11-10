«Рубин» — «Краснодар»: прогноз на матч в Казани

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу РПЛ «Рубин» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.13.

В последних шести встречах в чемпионате России казанцы уступили только московскому «Динамо» (0:4) и «Локомотиву» (0:1). Вничью они сыграли с ЦСКА (1:1) и «Факелом» (0:0), а победили «Ахмат» (2:0) и «Оренбург» (2:1). Также подопечные Рахимова сыграли вничью с ЦСКА (0:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России. Больше того — они смотрелись лучше.

Результативность — большая проблема для «Рубина». В 14 встречах в первенстве команда забила только 16 мячей, в восьми из которых принял непосредственное участие Даку. На его счету шесть голов и две результативные передачи. Станислав Агкацев имеет хорошие шансы оформить очередной «сухарь». Талантливый 22-летний голкипер отыграл «на ноль» 9 из 14 матчей в чемпионате России.

«Быки» на всех парах идут к чемпионству. Они возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. Отрыв от идущего следом «Зенита» составляет три очка. Команда делает всё, чтобы расстояние не сокращалось. Она выиграла все 11 последних матчей в первенстве с общим счётом 30:5.

Возможно ли остановить такой «Краснодар» на пути к заветному чемпионству? С трудом верится, что это получится у «Рубина». Поставить на победу «быков» в предстоящем матче и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13.

Слишком много забитых мячей не ждём. У обеих команд порядок в обороне, а у «Рубина» при этом ещё и наблюдаются проблемы с результативностью. Несмотря на то что встреча состоится в Казани, у краснодарцев есть все шансы на победу. Они стабильнее и сильнее.