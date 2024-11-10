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Назван фаворит матча чемпионата Италии «Интер» — «Наполи»

Назван фаворит матча чемпионата Италии «Интер» — «Наполи»
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В воскресенье, 10 ноября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится центральный матч 12-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Наполи». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение подопечным Симоне Индзаги. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 51% вероятности.

Победа «Наполи» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30 (около 23% вероятности). На ничью можно поставить за 3.80 (26%).

Вместе с тем аналитики сомневаются в высокой результативности центрального матча 12-го тура Серии А. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 1.94.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82. Наиболее вероятным экспертам представляется равный счёт 1:1 (6.50).

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