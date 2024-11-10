«Интер» — «Наполи»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Наполи».

Ставка: «Интер» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.73.

«Наполи» идёт на первом месте в турнирной таблице Серии А, набрав за 11 туров 25 очков. «Интер» отстаёт всего на одно очко. Однако букмекеров, отдающих такое значительное предпочтение принимающей стороне, не так сложно понять. Дело в том, что «нерадзурри» были хороши в октябре и остаются хороши в ноябре. На буднях «обокрали» лондонский «Арсенал» (1:0) в Лиге чемпионов, до того разобрались с «Венецией» (1:0) и «Эмполи» (3:0), а также едва не обыграли «Ювентус» (4:4) в чемпионате Италии.

Кажется, что подопечные Симоне Индзаги успевают везде. Причём не всегда имеют игровой перевес в тех случаях, когда добиваются результата. Это говорит в том числе и о характере коллектива, стремлении трудиться и бороться. Капитан Лаутаро Мартинес снова расчехлил свою «пушку» и отличился в двух прошлых турах.

Плюс не стоит забывать о домашнем стадионе, который является историческим преимуществом для «нерадзурри» в противостояниях с «Наполи». Неаполитанская команда последний раз выигрывала у «Интера» в гостях в итальянской Серии А аж в 2017 году. То есть семь с половиной лет назад. С тех пор соперники встретились на «Сан-Сиро» семь раз, и в пяти случаях хозяева оказались сильнее. Не исключено, что окажутся снова.

Глобально «Наполи» прекрасен под руководством Антонио Конте. Клуб стабильно и относительно много забивает, обладает очень сильными флангами, а также в состоянии похвастаться одной из самых надёжных линий обороны в лиге. Кроме того, может иметь небольшое превосходство в тонусе, поскольку не участвует в еврокубках и проводит подготовку к играм в недельном режиме. Но есть нюанс.

На прошлых выходных «Наполи» при полном параде, то есть на своём поле и основным составом, получил болезненные 0:3 от «Аталанты». Это может сказаться на психологии. Вряд ли «Интер» расщедрится на три мяча, ведь сам нередко играет с оглядкой на собственные ворота. Однако как минимум не уступить в домашнем матче он легко может. При этом голевой россыпи не предвидится из-за принципиальности.