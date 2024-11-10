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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз на матч

«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.40.

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«Реал Сосьедад» выйдет на матч после поражения в Лиге Европы от «Виктории Пльзень» (1:2). Бело-голубые спустились на 25-е место в таблице общего этапа. К тому же плохи дела у подопечных Иманола Альгуасиля в Примере. Они располагаются на 11-й строчке.

До поражения в матче Лиги Европы «Реал Сосьедад» уступил в чемпионате Испании «Осасуне» (0:2) и победил «Севилью» (2:0). Пока уровень игры подопечных Альгуасиля ниже ожидаемого.

Победная серия сине-гранатовых насчитывает семь встреч во всех турнирах. В том числе в минувшем матче общего этапа Лиги чемпионов «Барса» разгромила «Црвену Звезду» (5:2). Также в еврокубках подопечные Флика победили «Баварию» (4:1) и «Янг Бойз» (5:0).

В Примере на этом отрезке каталонцы выиграли у «Алавеса» (3:0), «Севильи» (5:1), «Реала» (4:0) и «Эспаньола» (3:1). В каждой из семи встреч сине-гранатовые забивали не меньше трёх голов. Впечатляет результативность Левандовского. В чемпионате Испании он забил 14 голов и отдал две результативные передачи. В Лиге чемпионов Роберт положил пять мячей.

Стоит выделить и игру Рафиньи, на счету которого в этом сезоне 12 голов и девять результативных передач во всех турнирах. Ламин Ямаль прервал свою результативную серию только в минувшей встрече с «Црвеной Звездой». Даже странно, что он не смог отличиться, хотя оказывал огромное влияние на общую картину.

«Барселона» возглавляет таблицу чемпионата Испании, опережая «Реал» на девять очков. Но каталонцы сыграли на один матч больше, чем «сливочные». Хотя спорить тут не о чем. Команда Ханс-Дитера Флика феноменальна! Вряд ли у «Реала Сосьедад» в его нынешнем состоянии есть шансы хотя бы на ничью. Поставить на победу сине-гранатовых и тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40.

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