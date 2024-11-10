«Чикаго» — «Миннесота»: прогноз на матч 11 ноября

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру НХЛ «Чикаго» — «Миннесота».

Ставка: «Миннесота» победит за 1.94.

«Чикаго» победил только в 5 из 15 матчей. Практически все очки он набрал в играх с плохо начавшими сезон из-за проблем командами и аутсайдерами. Перед командой не стоит глобальных задач. Она располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Блэкхоукс» строятся с заделом на будущее. Понемногу руководство собирает состав под главную звезду команды — Коннора Бедарда.

«Миннесота» проиграла всего лишь 4 из 14 матчей, причём два поражения потерпела не в основное время. Подопечные Джона Хайнса ведут борьбу за первую строчку в сводной таблице НХЛ. Отставание от лидирующего «Виннипега» составляет четыре очка.

Ничего бы этого не было, если бы не Капризов. Он ведёт за собой команду. Забросив две шайбы и отдав результативную передачу в последней встрече с «Анахаймом» (5:2), россиянин поднялся на первую строчку в списке лучших бомбардиров лиги. Он набрал уже 27 (9+18) очков.

Капризов повторил рекорд действующих игроков НХЛ по гостевым встречам с 2+ очками подряд. Серия насчитывает уже восемь игр. Ранее данного достижения добивались Роман Йози (в сезоне-2021/2022) и Стивен Стэмкос (в сезоне-2017/2018). Предстоящий матч — хорошая возможность упрочить достижение.

«Чикаго» проиграл в основное время 9 из 15 матчей. За этот период времени он пропустил 48 шайб, что является одним из худших показателей в Западной конференции. Поставить на то, что «Миннесота» победит «Блэкхоукс» по итогам 60 минут, можно с коэффициентом 1.94.