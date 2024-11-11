Назван фаворит матча «Авангард» — СКА

11 ноября на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА. Начало игры — в 16:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами подопечных Романа Ротенберга: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.95. В случае успеха СКА выплата с 1000 рублей составит 1950 рублей.

Шансы омичей эксперты оценили в 3.60. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80.

Букмекеры уверены, что матч «Авангард» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.50. На гол в пустые ворота дают 3.80.

Заключить пари на то, что для определения победителя потребуются послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.40.