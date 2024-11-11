«Авангард» — СКА: прогноз на матч в Омске

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру КХЛ «Авангард» — СКА.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.05.

Непривычно видеть «Авангард» в нижней части сводной таблицы КХЛ. Команда очень тяжело переносит отсутствие Владимира Ткачёва. В 22 встречах омичи пропустили 61 шайбу — с такой защитой далеко не уедешь. Добавим, что шесть из восьми побед клуб из Омска одержал на «Джи-Драйв-Арене».

СКА расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. До недавнего времени у Романа Ротенберга всё шло как по маслу. Его подопечные одержали семь побед подряд. Пять из матчей выиграли в основное время. Ничего не предвещало беды.

Выбила петербуржцев из колеи встреча с лидирующим «Локомотивом» (2:3). После этого они уступили «Салавату Юлаеву» (2:4), «Куньлуню» (1:2 ОТ) и «Сочи» (2:5). В последней встрече не принял участия Евгений Кузнецов. Ротенберг заявил, что у нападающего прихватило живот. СКА остаётся одним из самых сильных клубов КХЛ. У него прекрасная глубина состава.

Заключить пари на то, что сыграет ТБ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Фаворита выявить невозможно. Оба клуба переживают не лучшие времена. Зато можно проверить «верх» по голам. Матчи СКА редко получаются нерезультативными.

В 25 играх текущего розыгрыша регулярки подопечные Романа Ротенберга забросили целых 97 шайб — больше всех, но и пропустили немало — 71. Во встрече с «Сочи» петербуржцы забили 3800-й гол в 1163-м матче в КХЛ, что является лучшим результатом среди клубов лиги. Они лидируют по этому показателю с большим отрывом.