«Нефтехимик» — «Барыс»: эксперты назвали фаворита матча КХЛ

11 ноября на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Барыс». Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижнекамцев в основное время можно с коэффициентом 1.74. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1740 рублей.

Шансы «Барыса» на победу эксперты оценили в 4.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90.

Букмекеры уверены, что матч «Нефтехимик» — «Барыс» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.84.

Заключить пари на то, что для выявления победителя потребуются послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 6.80.