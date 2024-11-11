«Нефтехимик» — «Барыс»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру КХЛ «Нефтехимик» — «Барыс».

Ставка: «Нефтехимик» победит + тотал меньше 5.5 гола за 2.25.

У «Нефтехимика» затяжная чёрная полоса. В последних 11 встречах он победил только располагающийся в самом низу сводной таблицы КХЛ «Сочи» (2:1). 7 из 10 поражений подопечные Олега Леонтьева потерпели в основное время. В овертайме они уступили СКА (2:3 ОТ) и «Торпедо» (4:5 ОТ), а в серии послематчевых буллитов – как раз «Барысу» (1:2 Б). Только в одном из 11 последних матчей «Нефтехимик» сумел забросить больше двух шайб.

Недавняя смена наставника немного оживила «Барыс». Под руководством Галыма Мамбеталиева, помимо «Нефтехимика», клуб победил минское «Динамо» (2:1) и «Сибирь» (3:1). Уступил сначала «Локомотиву» (1:3) и «Куньлуню» (0:2), а затем — «Ак Барсу» (1:2 ОТ) и «Автомобилисту» (1:3).

Вопрос только в том, надолго ли хватит воодушевления астанчанам. Глобально в их игре ничего не поменялось. У «Барыса» по-прежнему много недочётов и самое невзрачное нападение в лиге. В 23 встречах он забросил только 28 шайб, что с большим запасом является худшим показателем в КХЛ.

Плохо функционирует у «Барыса» и оборона. Небольшое количество пропущенных шайб на последнем отрезке сезона — лишь результат потрясающей игры голкиперов. В матче с «Автомобилистом» геройствовал Андрей Шутов. Вратарь совершил 41 сейв, но даже этого и поддержки болельщиков оказалось недостаточно для того, чтобы избежать поражения.

Поставить на то, что «Нефтехимик» победит «Барыс» и тотал будет меньше 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25. У нижнекамцев должен быть запредельный настрой. Во-первых, нужно взять реванш за поражение в Астане. Во-вторых — исправиться за поражение в дерби Татарстана.

Преимущество подопечным Леонтьева даёт то, что матч пройдёт в Нижнекамске. Дома «Нефтехимик» проиграл только 6 из 12 матчей. Хуже «Барыса» на выезде выступает только «Авангард». Астанчане победили только в трёх из девяти встреч в гостях.