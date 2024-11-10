«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» – ЦСКА.

Ставка: «Крылья» не проиграют за 1.72.

«Близкое к катастрофическому положение самарского клуба, который не выигрывает уже девять матчей подряд, вылетел из Кубка и в чемпионате располагается совсем близко к опасной зоне, диктует необходимость максимальной мобилизации в этой игре. Даже против столь мощного соперника. А налицо ещё и очевидное бурление внутри клуба с весьма резкими заявлениями тренера, сменой спортивного директора… Впрочем, такие вещи могут иметь и положительный эффект.

Гости будут заметно ослаблены сразу в двух линиях. Из-за дисквалификации игру пропустят удалённые в московском дерби защитник Роша и хавбек Обляков. К тому же и тренер красно-синих не скрывает наличия кризиса в команде.

Сразу же напомню, что ЦСКА, сейчас замыкающий шестёрку сильнейших, в предыдущем туре проиграл «Спартаку» (0:2), после чего в среду завершил нулевой ничьей кубковый выезд в Казань.

«Крылья» после поражения в прошлое воскресенье в гостях от «Акрона» (0:2) больше матчей пока не проводили. То есть имеют целую неделю отдыха, да ещё и принимают москвичей на своём поле. В последней на сегодня игре дома самарцы 28 октября уступили лидирующему в турнире «Краснодару» всего один гол (1:2).

В более стабильной ситуации «Крылья», возможно, сразу пошли бы вперёд с открытым забралом. Но тут, думается, во главу угла будет поставлена надёжность.

Не стал бы утверждать, что и ЦСКА сейчас готов рисковать. Даже при несомненном желании вернуться в лидерскую гонку. На большое число голов я бы не ставил. Москвичи не забивают уже в трёх матчах, а самарцы и вовсе занимают лишь 14-е место по результативности в лиге. Учтём и вратарскую составляющую. Об Акинфееве (кстати, с отличным дублёром Торопом) можно лишний раз не говорить, но при травмированном Песьякове бесспорно хорош и Ломаев, даже несмотря на долю нестабильности в его игре.

Хотя отметил бы высокие, на мой взгляд, шансы забить лучшего бомбардира армейцев Мусаева. Возможно, в ответ на гол Сергеева, который наверняка захочет реабилитироваться за не реализованный в матче с «Акроном» пенальти. «Крылья» не проиграют», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».