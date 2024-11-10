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«Крылья Советов» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на игру 15-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на игру 15-го тура РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «ЦСКА».

Ставка: победа ЦСКА за 2.14.

«Крылья Советов» и ЦСКА встретятся в 15-м туре РПЛ. Тут хочется обратить внимание на то, что самарцы имеют не очень приятную серию без побед — уже девять матчей. И в этой игре они эту серию не прервут. Победы хозяевам ждать, по моему мнению, не стоит.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У армейцев тоже есть определённые проблемы. Первая — это отсутствие двух игроков основного состава, Облякова и Роши, получивших красные карточки в последней игре против «Спартака». Вторая проблема — армейцы разучились забивать мячи в важных играх. Сейчас у них ноль голов за три матча.

Но, мне кажется, в Самаре, даже при отсутствии двух основных игроков армейцы наконец-то победят — ставим на это с хорошим коэффициентом 2.14. Можно рассмотреть второй вариант. Возможно, мы увидим больше 2.5 забитых мячей. Поэтому предлагаю рассмотреть тут два этих варианта», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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