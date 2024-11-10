«Спартак» — «Акрон»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ в Москве

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» – «Акрон».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1,5) за 1.91.

«У «Акрона» была важнейшая победа над «Крыльями», и игра тольяттинцев симпатична многим, как я думаю. При этом есть ещё и Артём Дзюба, хоть его появление и находится под большим вопросом. Но в любом случае Дзюба против «Спартака» – главная афиша в такой ситуации. Врачи сделают всё возможное, чтобы поставить его на ноги.

В целом команда сейчас выдала важный для себя отрезок из ничейного матча с «Махачкалой» и выигрыша над «Крыльями», то есть она собирает очки в тех матчах, где соперник выглядит равным.

«Спартак» прервал серию из трёх побед поражением от «Ростова». Случилось это после важнейшей победы над ЦСКА, где красно-белые сделали для выигрыша ровно столько, сколько было необходимо. И вдруг случился проигрыш от ростовчан. Но думаю, что перед международной паузой в этом поединке всё будет проще.

В Москве «Акрон» чувствует себя некомфортно, что проявилось в играх с «Локомотивом» и ЦСКА. Мне кажется, что и в матче со «Спартаком» команде будет сложно набрать максимум. В игре может сказаться также и разница между клубами в классе. Поэтому просматривается ставка на выигрыш «Спартака» с форой (-1,5)», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».