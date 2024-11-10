«Спартак» — «Акрон»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» – «Акрон».

Ставка: гол Барко за 2.40.

«Обе команды выиграли матчи предыдущего тура чемпионата со счётом 2:0. «Спартак» в гостях победил ЦСКА, а «Акрон» в качестве номинального хозяина поля в Самаре взял верх над «Крыльями».

Красно-белые — на пятом месте. А дерзкий дебютант Премьер-Лиги — на высоком для себя восьмом.

Индивидуальную ставку, на мой взгляд, можно сделать у тольяттинцев на гол амбициозного Дзюбы (тем более в матче со «Спартаком», которому он забивал уже восемь раз) и едва ли не на любого игрока атаки москвичей — от лучшего снайпера команды Угальде до настырного Бонгонда, не уходившего с поля без гола в двух последних матчах чемпионата. А Барко, не забивший пенальти в кубковом матче с «Ростовом», будет настроен на то, чтобы реабилитировать себя.

«Акрон» имел больше времени на отдых, так как, в отличие от соперника, не проводил кубковый матч среди недели.

Из-за дисквалификации игру пропустит спартаковец Литвинов, что заставит искать не самые очевидные и удобные варианты в обороне.

Официальный матч между двумя командами пока был только один: в апреле прошлого года «Акрон» в полуфинале кубкового Пути регионов одержал сенсационную, особенно для того периода своей истории, победу — 2:1.

«Акрон», который хорош в матчах с середняками и аутсайдерами, пока неуверенно себя чувствует во встречах с грандами. А желание сыграть на встречных курсах порой приводит к сокрушительным поражениям.

В итоге команда, находящаяся в самой середине таблицы, по пропущенным мячам занимает предпоследнее место. Вот и у быстрой атаки хозяев здесь могут появиться дополнительные шансы.

Ну, и «Спартак», перед своими зрителями до того проигравший на Кубок «Ростову», сделает всё, чтобы сейчас здесь же одержать не просто победу, а красивую. Ставим на гол Барко», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».