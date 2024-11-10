«Спартак» — «Акрон»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ 10 ноября

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Акрон».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.43.

«В 15-м туре РПЛ встретятся «Спартак» и «Акрон». Клуб из Тольятти много забивает и много пропускает, ему неважно, против кого играть. Команда придерживается своего стиля, атакующего. Иногда он приносит результаты.

Я думаю, что и в матче в Москве «Акрон» не будет отходить от своей игры, будет играть также агрессивно, также в атаку. Он не будет строить никакие оборонительные редуты. А это «Спартаку» как раз на руку.

У красно-белых есть проблема со взламыванием эшелонированной обороны. Из этого следует, что в этом матче будет забито много мячей, к примеру, больше 3.5», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».