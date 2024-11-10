«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ в Грозном

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 за 1.72.

«Ахмат» одержал всего одну победу в этом российском чемпионате. Совсем недавно в гостях команда Сергея Ташуева переиграла «Ростов». Все остальные матчи для «Ахмата», даже если складываются хорошо с точки зрения содержания игры, как это было, например, в домашней игре с «Факелом» — по результату победными не оказываются.

А сейчас в гости к грозненцам приезжает один из лидеров нашего чемпионата, максимально мотивированная команда на то, чтобы набирать три очка — «Зенит» из Санкт-Петербурга. В очень хорошей форме у питерцев сейчас находится Андрей Мостовой, который регулярно выходит на поле в стартовом составе в последних матчах. И, в принципе, конечно, вполне логично именно «Зенит» считать фаворитом этой встречи.

Ещё расскажу, здесь важная составляющая, то, что у футболистов «Ахмата», естественно, есть определённая нехватка уверенности, вызванная не лучшими результатами в последние месяцы. Ну а «Зенит» вполне себе на ходу. «Зенит», естественно, едет в Грозный только с мыслями о трёх набранных очках. В прошлом сезоне феерил на этом поле в таком же матче Кассьерра, который забил огромное количество мячей, предопределивших то, что он в итоге стал лучшим бомбардиром нашего чемпионата. Так что у него персонально должны быть связаны очень приятные воспоминания с этим стадионом.

Поэтому думаю, что «Зенит» вполне может добиться победы через тотал больше 1.5, это и будет моим прогнозом», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».