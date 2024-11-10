«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.48.

«Грозненцы пока всё никак не могут покинуть зону вылета. В последних пяти матчах у команды Сергея Ташуева лишь одна победа. «Ахмат» без особых шансов уступил ЦСКА (0:3) и «Рубину» (0:2). Игра с «Факелом» получилась значительно интереснее. Большую часть матча грозненцы вели, но в концовке умудрились пропустить два обидных мяча и в итоге уступили 2:3, не помогли даже забитые мячи Мохамеда Амина Талала и Владислава Камилова. В следующем туре этот счёт повторился, но уже в обратную сторону. Игра с «Ростовом» получилась «качельной», в первом тайме команды забили три мяча за четыре минуты, в пропорции два к одному в пользу «Ахмата». Во втором тайме Лечи Садулаев оформил дубль и упрочил преимущество гостей. «Ростова» же в итоге хватило лишь на то, чтобы чуть приблизиться к оппонентам, итоговый счёт — 3:2 в пользу «Ахмата». Правда, продолжить победную поступь не получилось — в домашней игре с «Пари НН» грозненцы уступили 0:2 и потеряли возможность приблизиться к зоне стыковых матчей.

«Зенит» не проигрывает уже четыре матча подряд. За это время получилось минимально обыграть «Оренбург», разгромить «Акрон» 5:0. После этого случилась ничья с «Локомотивом». Счёт петербуржцы открыли усилиями Андрея Мостового, но удержать преимущество не смогли, очередной мяч на свой счёт записал Алексей Батраков. В последнем туре команда Сергея Семака играла с махачкалинским «Динамо» и столкнулась с серьёзным сопротивлением. В первые 15 минут «Зенит» забил дважды, отличились Нино и Лусиано, правда, в дальнейшем гости смогли значительно усложнить жизнь «Зениту». На 61-й минуте забил Сослан Кагермазов, его гол в итоге стал последним в матче. «Зенит» победил 2:1.

Соперники петербуржцев практически не допускают ошибок, поэтому «Зениту» нужно побеждать. В последнее время петербуржцы заточены на результат, поэтому в воскресенье мы можем прогнозировать их победу. Победа «Зенита», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».