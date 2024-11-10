«Рубин» — «Краснодар»: ставка Семёна Зигаева на матч РПЛ в Казани

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» – «Краснодар».

Ставка: «Рубин» не проиграет за 2.02.

«Рубин» в последних матчах испытывает всю гамму эмоций. Были и поражения, и победы, и даже закралась ничья, тогда с «Факелом» сыграли 0:0. Отличной по качеству получилась игра с «Ахматом». Казанцы сыграли грамотно и победили 2:0. Мячи на свой счет записали Илья Рожков и Мирлинд Даку. Совершенно не получилась у команды Рашида Рахимова игра с «Динамо», москвичи с первых минут захватили инициативу и по два раза забили в каждом из таймов. После поражения 0:4 «Рубину» было необходимо реабилитироваться, и сделать это удалось в матче с «Оренбургом». Главным героем игры стал Велдин Ходжа, оформивший дубль — 2:1. Игра последнего тура с «Локомотивом» также получилась непростой. Команды по очереди создавали опасные моменты, но вот забитых мячей болельщикам пришлось ждать до последних минут. На 89-й минуте Артём Тимофеев принес москвичам три очка. «Рубин» же находится на шестом месте.

«Краснодар» продолжает свою феноменальную победную серию. Последний раз команда Мурада Мусаева теряла очки ещё аж в 3-м туре, дальше — без потерь! В последних пяти матчах на счету краснодарцев 15 мячей. Любопытно, что играх со «Спартаком» и «Зенитом» и вовсе удалось не пропустить. В последнем туре с «Оренбургом» снова удалось набрать три очка. В первом тайме зрители увидели лишь один забитый мяч, его автором стал Кевин Ленини. После перерыва краснодарцы уже перестали жалеть соперника. Данила Козлов, Эдуард Сперцян и Джон Кордоба довели счёт до разгромного, победа 4:0.

«Краснодар» показывает отличный результат, но любая победная серия рано или поздно заканчивается. Предположу, что случится это уже в ближайшем матче. «Рубин» не проиграет», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».