«Рубин» — «Краснодар»: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» 2:0 за 7.80.

«Рубин» и «Краснодар» встретятся друг с другом в рамках РПЛ. Это последняя игра в 15-м туре, последняя игра в первом круге Премьер-Лиги. И очень важно для «Краснодара», как я считаю, этот первый круг выиграть. Потому что разница всего лишь три очка от «Зенита». Пусть и питерцы играют в Грозном, не думаю, что там возникнут у «Зенита» проблемы, но и у «Краснодара», я считаю, проблем не возникнет в Казани.

Думаю, что есть смысл рассмотреть ставку на точный счёт тут с хорошим коэффициентом. Почему я так думаю? Потому что «Краснодар» всегда забивает, а вместе с тем и очень мало пропускает. Поэтому пари на точный счёт здесь можно рассмотреть», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».