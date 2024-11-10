«Челси» — «Арсенал»: ставка Игоря Семшова на матч АПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Арсенал».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.78.

«Лондонское дерби между «Челси» и «Арсеналом» состоится в 214-й раз в истории. Обе команды подходят к нему, набрав по 18 очков в 10 матчах АПЛ.

«Челси» в последних пяти матчах одержал две победы: над «Ньюкаслом» (2:1) и «Панатинаикосом» (4:1) в Лиге конференций. Также были два поражения: от «Ливерпуля» (1:2) и «Ньюкасла» в Кубке Англии (0:2). В 10-м туре АПЛ сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

У «Арсенала» всё точно так же. Две победы: над «Шахтёром» (1:0) в Лиге чемпионов и «Престоном» (3:0) в Кубке Англии. А вот в АПЛ пока не всё так хорошо: поражения от Борнмута (0:2) и «Ньюкасла» (0:1), а также ничья с «Ливерпулем» (2:2).

По личным встречам перевес у красно-белых — 84-68. В последнем матче между этими соперниками «Арсенал» одержал разгромную победу над «Челси» — 5:0.

У обеих команд в этом сезоне нет проблем с результативностью, поэтому предполагаем, что нас ждёт много забитых голов. Поставим на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».