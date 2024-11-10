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«Челси» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Англии

«Челси» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Англии
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Арсенал».

Ставка: 2:2 за 10.00.

«В 11-м туре АПЛ встретятся «Челси» и «Арсенал». Стремительно развивается ситуация в чемпионате Англии. Ещё недавно «канониры» боролись за лидерство, а сейчас уже выпали за пределы топ-4, причём как раз пропустив выше «Челси».

Сейчас «синие» идут четвёртыми в таблице с 18 очками. Полностью заслужили они такое положение, в новом сезоне клуб часто выигрывает, делает это уверенно. Так что пока всё идёт к тому, что подопечные Марески будут бороться за топ-4. «Арсенал» же провалил три последних тура, не выигрывал. В турнире он опустился на пятое место. Пусть и с «Челси» у них равное количество очков.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На неделе они играли в еврокубках и провели там разные матчи. Собственно, в турнирах они тоже участвуют разных. «Арсенал» играет в Лиге чемпионов, где в том числе он уже успел обыграть «ПСЖ». Но вот на неделе «канониры» не справились с «Интером», проиграли ему 0:1. Вообще не сказал бы, что команда Артеты там заслужила поражение. Она активно играла, много моментов создавала. Но вот таков футбол, не всегда выигрывает сильнейший. «Интер» одним из немногих своих шансов воспользовался и выиграл.

А «Челси» представляет Англию в Лиге конференций. Само собой, соперники у него там намного слабее, если сравнивать с «Арсеналом». Показательный пример как раз случился в четверг. «Челси» играл с «Ноа». Разница в классе была очевидна – 8:0 в итоге.

Да, «Арсенал» — всё ещё очень сильная команда, не думаю, что она надолго выпала из борьбы за лидерство. Но на дистанции ей пока тяжело приходится, сказываются травмы. «Челси» же, наоборот, набирает ход. В топ-3 я его не жду, но за еврокубки «синие» точно поборются. В этой же встрече, если учитывать последние выступления команд, склоняюсь к тому, что «синие» точно не проиграют.

Ставлю тут на результативную ничью – 2:2 с коэффициентом 10.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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