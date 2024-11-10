«Челси» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на игру 11-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал».

Ставка: победа «Челси» с форой (0) за 1.97.

«Мало кто мог предположить, что в ноябре «Челси» будет впереди «Арсенала» в турнирной таблице. Это странно с учётом того, как команды начинали сезон. В «Челси» пришёл новый главный тренер Энцо Мареска, клуб обновил также и состав. И мы видим, как итальянец стабилизировал игру. Дело даже не в разгроме в Лиге конференций, где не играл Палмер. Мареска действительно добился значительных результатов и привил команде нужный стиль игры.

Микель Артета в этом сезоне добился меньшего, чему есть свои причины. Надолго вылетел Эдегор, который только начинает возвращаться и сыграл пару минут против «Интера». Но я не думаю, что он сыграет весь матч против «Челси». Пропускал последнюю игру и Райс, получивший повреждение. Кроме того, последняя гостевая победа «Арсенала» в АПЛ была добыта ещё в середине сентября. Сейчас «канониры» переживают кризисный период, и одна хорошая игра вряд ли это исправит. Команде очень нужна международная пауза.

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«Челси» же сейчас выглядит эффектно по игре и эффективно по результату. Я думаю, что здесь большое значение имеет и домашняя территория, и с отдохнувшим Палмером хозяева имеют больше шансов на победу. Но «Арсенал» всё ещё остаётся серьёзной силой, поэтому я бы взял выигрыш «Челси» с форой (0)», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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