Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Челси» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на игру 11-го тура АПЛ

«Челси» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на игру 11-го тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал».

Ставка: победа «Челси» с форой (0) за 1.97.

«Мало кто мог предположить, что в ноябре «Челси» будет впереди «Арсенала» в турнирной таблице. Это странно с учётом того, как команды начинали сезон. В «Челси» пришёл новый главный тренер Энцо Мареска, клуб обновил также и состав. И мы видим, как итальянец стабилизировал игру. Дело даже не в разгроме в Лиге конференций, где не играл Палмер. Мареска действительно добился значительных результатов и привил команде нужный стиль игры.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Микель Артета в этом сезоне добился меньшего, чему есть свои причины. Надолго вылетел Эдегор, который только начинает возвращаться и сыграл пару минут против «Интера». Но я не думаю, что он сыграет весь матч против «Челси». Пропускал последнюю игру и Райс, получивший повреждение. Кроме того, последняя гостевая победа «Арсенала» в АПЛ была добыта ещё в середине сентября. Сейчас «канониры» переживают кризисный период, и одна хорошая игра вряд ли это исправит. Команде очень нужна международная пауза.

Делай ставки в БЕТСИТИ и получи фрибет до 100 000 рублей!

«Челси» же сейчас выглядит эффектно по игре и эффективно по результату. Я думаю, что здесь большое значение имеет и домашняя территория, и с отдохнувшим Палмером хозяева имеют больше шансов на победу. Но «Арсенал» всё ещё остаётся серьёзной силой, поэтому я бы взял выигрыш «Челси» с форой (0)», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Челси» — «Арсенал». Мудрик и Феликс вдохновятся победой со счётом 8:0
«Челси» — «Арсенал». Мудрик и Феликс вдохновятся победой со счётом 8:0

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android