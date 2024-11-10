«Челси» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.40.

«Лондонское дерби, «Челси» против «Арсенала» в 11-м туре чемпионата Англии. Центральный матч, они сейчас борются за одни позиции в турнире. Разница в уровне у них не такая большая сейчас, как в предыдущие сезоны.

«Челси» — это уже не тот клуб, чью игру мы наблюдали в последние годы. Он наконец выправил свои результаты, начал стабильно выступать. Само собой, повлиял приход нового тренера, Энцо Марески. Частично был обновлён и почищен состав. Сейчас «Челси» уже выглядит как клуб, готовый за что-то бороться. Вполне вероятно, в следующем сезоне мы его и в Лиге чемпионов увидим.

Сейчас «пенсионеры» как раз идут в топ-4. Не обошлось тут и без помощи соперников, которые начали терять очки и пропустили выше «Челси». Лидеры имеют небольшой отрыв от команды Марески – пять и семь баллов. Но вот клуб с третьего места опережает преследователя всего на балл. Самое интересное, что этим клубом является «Ноттингем Форест».

А вот «Арсенал» как раз и является той командой, которая позволила «Челси» себя опередить. Сейчас подопечные Артеты явно находятся в небольшом кризисе. Тут влияет и график, и травмы ключевых игроков. Хотя вот Эдегор должен скоро вернуться. Впрочем, пока клуб идёт на серии без побед из трёх встреч – он опустился на пятое место, хотя очков столько же, сколько у «Челси».

В целом я тут не вижу фаворита. Да, выступает «Челси» лучше, чаще очки набирает. Но на неделе они оба проводили встречи в еврокубке, и «Арсенал» свой матч проводил на один день раньше. У «синих» же была игра только в четверг, пусть там и особо усилий хозяева не затратили, разгромили «Ноа» (8:0). А вот «Арсенал» потерпел неудачу от «Интера» (0:1).

Ставлю тут на ничью. Но, думаю, она будет результативная, на одном забитом мяче обе команды явно не остановятся», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».