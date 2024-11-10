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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона».

Ставка: ТМ 3 за 1.85.

«С одной стороны, очень интересная вывеска, но, с другой – «Барса» сейчас настолько мощно выглядит, что кажется для неё соперника вообще в чемпионате не осталось, да и в Европе тоже – по пятёрке забрасывает как нечего делать. Но в обороне «Барса» не очень надёжна, в «класико» хоть и не пропустили, но от той же «Црвены Звезды» пропустили два.

Испания — Примера . 13-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал Сосьедад» в четверг играл выездной матч Лиги Европы и проиграл 1:2. И «Барса», игравшая в среду, на день больше имеет возможности подготовиться к этому матчу, у неё в этом смысле преимущество. И в игровом смысле у «Барселоны» тоже, разумеется, преимущество есть. Но не было ни одного матча у «Реала Сосьедад» в этом сезоне чемпионата Испании, когда забивалось бы больше трёх мячей. Думаю, что здесь «Сосьедад» сыграет максимально аккуратно в обороне, и, мне кажется, большого количества голов здесь ждать не стоит.

Мой прогноз – тотал меньше 3 за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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