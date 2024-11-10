«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона».

Ставка: ТМ 3 за 1.85.

«С одной стороны, очень интересная вывеска, но, с другой – «Барса» сейчас настолько мощно выглядит, что кажется для неё соперника вообще в чемпионате не осталось, да и в Европе тоже – по пятёрке забрасывает как нечего делать. Но в обороне «Барса» не очень надёжна, в «класико» хоть и не пропустили, но от той же «Црвены Звезды» пропустили два.

«Реал Сосьедад» в четверг играл выездной матч Лиги Европы и проиграл 1:2. И «Барса», игравшая в среду, на день больше имеет возможности подготовиться к этому матчу, у неё в этом смысле преимущество. И в игровом смысле у «Барселоны» тоже, разумеется, преимущество есть. Но не было ни одного матча у «Реала Сосьедад» в этом сезоне чемпионата Испании, когда забивалось бы больше трёх мячей. Думаю, что здесь «Сосьедад» сыграет максимально аккуратно в обороне, и, мне кажется, большого количества голов здесь ждать не стоит.

Мой прогноз – тотал меньше 3 за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».