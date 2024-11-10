«Реал Сосьедад» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» со счётом 2:1 за 7.40.

«В 13-м туре чемпионата Испании состоится игра «Реала Сосьедад» и «Барселоны». Думаю, тут без шансов для хозяев поля. Даже сильнейшим командам Европы сейчас тяжело тягаться с каталонцами. Что уж говорить о клубе, который идёт далеко от лидеров Примеры.

Тяжело пока сезон складывается для «Реала Сосьедад». Нет ощущения, что он будет бороться за выход в еврокубки по итогам сезона. Чередует клуб разные результаты, ищет свою игру. Всё никак не может вернуться Захарян из лазарета. Впрочем, вроде как руководство всё ещё делает на него большую ставку. Так что посмотрим.

Пока что «Сосьедад» идет на 11-м месте в чемпионате Испании с 15 баллами. От ближайших соперников из топ-6 турнира бело-голубые отстают на четыре очка. В последнее время вышестоящих противников подопечным Иманоля Альгуасиля не удалось обыгрывать. Хотя с несколькими равными соперниками «Реал» справился – 1:0 с «Жироной», 2:0 с «Севильей».

Не упрощает ситуацию для «Сосьедада» и тот факт, что он представляет Испанию в Лиге Европы. Приходится клубу чередовать матчи каждые три дня. Вот на неделе уже не справились бело-голубые, уступив относительно слабому сопернику – 1:2 с «Викторией».

«Барселона» тоже играет в еврокубке, в Лиге чемпионов. Но там у команды проблемы возникли только на старте – сложная игра с «Монако», раннее удаление (1:2). После этого сине-гранатовые выигрывали. Само собой, важнейшую викторию они добыли в 3-м туре – уверенно действовали с «Баварией», смотрелись намного лучше неё – 4:1.

И победное шествие «Барсы» распространяется не только на Лигу чемпионов. В Примере клуб сейчас по праву является сильнейшим. Доказал он это недавно, обыграв «Реал» в «эль-класико», тоже сделав это в доминирующей манере. Причём их игра прошла всего через пару дней после противостояния с «Баварией». Это, конечно, показывает уровень команды Флика.

«Барселону» сложно остановить. Молодой, летящий вперёд состав, в обороне перестали часто ошибки совершать, играют с высокой линией. Даже Левандовски, кажется, «омолодился», выступает намного эффективнее, чем в свои первые сезоны.

У «Реала Сосьедад» тут шансов нет. Сине-гранатовые заберут свои очки и спокойно уйдут на паузу на матчи сборных. Ставлю на победу «Барселоны» со счётом 2:1 за 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».