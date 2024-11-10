«Интер» — «Наполи»: ставка Людаса Румбутиса на матч Серии А

Известный белорусский эксперт Людас Румбутис дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Наполи».

Ставка: голы в обоих таймах — нет за 2.08.

«Команды сейчас ведут борьбу за первое место. «Наполи» немного впереди. Но смогла ли команда отойти после болезненного поражения от «Аталанты» — 0:3? И тут сразу «Интер», который в этом сезоне потерпел лишь одно поражение и забил 25 мячей в Серии А. Но «Наполи» должен сделать определённые выводы. И проигрыш в предыдущем туре с таким счётом, скорее, исключение из правил.

Думаю, что команды всё же будут осторожничать. И такой феерии голов, как в недавнем противостоянии «Интера» и «Ювентуса», мы не увидим. В последних двух из трёх матчей между этими соперниками как раз срабатывала ставка, которую я сейчас предлагаю.

Думаю, в этой игре мы увидим голы не в обоих таймах», — приводит слова Румбутиса «ВсеПроСпорт».