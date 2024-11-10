«Интер» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на игру Серии А 10 ноября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Интер» — «Наполи».

Ставка: победа «Интера» 2:1 за 7.60.

«Центральный матч 12-го тура итальянского чемпионата – «Интер» против «Наполи». Два лидера турнира, сильнейшие команды на данный момент. Уверен, противостояние будет ярким и захватывающим, с тактической точки зрения точно.

«Интер» в двух своих последних матчах выиграл с одинаковым счётом 1:0. Но это были две совершенно разные игры и разные соперники. Неделю назад в Серии А миланцы одолели «Венецию». Само собой, счёт там мог бы быть и более крупным, на пару мячей подопечные Индзаги наиграли. Но вот через пару дней у них уже был противник совсем другого калибра.

В Лиге чемпионов «Интер» встречался с «Арсеналом». Причём для него в четырёх турах это уже была вторая игра против топового соперника из АПЛ. В 1-м туре миланцы стали первыми, кто в этом сезоне не проиграл «Манчестер Сити», навязав ему борьбу и сыграв вничью. Борьба случилась и тут, только на этот раз представитель Италии довольствовался победой. Тяжёлая была игра, но Индзаги сделал то, что отлично умеет, использовал ротацию и умело подстроился под соперника – 1:0 в итоге.

Таким образом, «Интер» продлил свою серию без поражений. После неудачи в миланском дерби он почти только выигрывал, только один раз позволив себе поделить очки с «Ювентусом» — 4:4. В таблице Серии А команда Индзаги закономерно идёт высоко – на второй строчке с 24 очками. Пока плотность команд в верхушке турнира высокая. Сразу три преследователя миланцев отстают от них всего на два очка.

Еще недавно «Наполи» лидировал с отрывом от команд ниже, имел запас в очках. Но вот в прошлом туре ситуация уже изменилась. Клуб встретился с одним из сильнейших противников по Серии А – «Аталантой». Бергамаски уверенно обыграли неаполитанцев со счётом 3:0. Не сказал бы, что счёт по игре. Просто команда Гасперини лучше подготовилась, начала матч с чётким планом, который реализовала, быстро забив. «Наполи» же перестроиться не сумел и вообще ничего не забил.

Для «Наполи» это было всего лишь второе поражение в сезоне. Примечательно, что с таким же счётом они в 1-м туре уступили «Вероне», тоже такого разгрома явно не заслуживали. Но после этого команда Конте доминирующий футбол показывала. Заслуженно она лидирует в турнире. Сейчас у неё ещё и самый низкий показатель пропущенных мячей.

Конечно, сильно помогает «Наполи» отсутствие еврокубков. Все остальные команды из верхушки таблицы участвуют в разных турнирах. Но, как мы увидели неделю назад, всё равно команда Конте может проиграть, да ещё и много пропустив.

Здесь же я всё-таки поверю в «Интер». Более слаженная у него игра, тренерский штаб Индзаги подготовится. Да ещё и преимущество домашнего поля есть. Ставлю на его победу со счётом 2:1 за 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».